وظائف وزارة الدخلية و شروط التقديم والقبول بوظائف حرس الحدود

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمي لها على تويتر مؤخرا عن بعض الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال بمختلف أنحاء المملكة لشغل أحد الوظائف التالية (جندي، وكيل، رقيب، عريف )، وأكدت على بدء التقديم بداية من صباح يوم السبت القادم الموافق ١٣ من شوال ١٤٤٣ هجري على أن يستمر التقديم حتى صباح يوم الخميس الموافق ١٨ شوال ١٤٤٣ هجري.

شروط التقديم لوظائف حرس الحدود

يشترط على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية باستثناء من تربى مع والده خارج المملكة أثناء فترة الخدمة الوطنية.

يشترط على المتقدم أن يكون حسن الخلق والسمعة الطيبة وليس له أي سابقة أو قضايا مخلة بالشرف.

إذا كان المتقدم لشغل الوظيفة متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم لائق بدنيا أي يتناسب طوله مع وزنه.

لابد أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات .

لا يجوز للمتقدم أن يكون سبق العمل له في أي مؤسسة حكومية عسكرية أو إنه فصل من الوظيفة لأي سبب.

يجب إحضار الشهادات المطلوبة عند التقديم ويشترط أن تكون معتمدة.

خطوات التقديم لشغل وظائف حرس الحدود

قم بفتح الصفحة الرسمية لحرس الحدود. قم بإدخال البيانات المطلوبة (إسم المستخدم – كلمة المرور ). قم باختيار الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها من بين الوظائف المختلفة . قم بفتح استمارة التسجيل الإلكتروني وأدخل البيانات المطلوبة. بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام. وأخيرا قم بحفظ البيانات وطباعته لتقديمه مع الأوراق والمستندات المطلوبة.

مواعيد فتح باب التقديم لوظائف حرس الحدود

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن مواعيد فتح باب التقديم لوظائف حرس الحدود، حيث يبدأ التسجيل في اليوم الموافق السبت الموافق 14 من شهر مايو ويستمر التسجيل لمدة أسبوع وينتهي التقديم حتى يوم الخميس الموافق 19 من شهر مايو لهذا العام، ويتم التقديم بمجرد الدخول على الرابط الرسمي المديرية العامة لحرس الحدود.

ومن الجدير بالذكر أن المديرية العامة لحرس الحدود تعمل على ضبط الحدود وفقاً للائحة الوزارة، ولكي يستفاد المواطن السعودي من وظائف حرس الحدود يجب توافر بها شروط التقديم، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تأمين حدود المملكة ضد أي عناصر خارجة على القانون.