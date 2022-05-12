نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة من خلال الصراف الراجحي 1443 ومميزات الخدمة في المقال التالي
خدمة سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة عبر صراف الراجحي واحدة من الخدمات الهامة التي يحتاج إليها عدد كبير من المقيمين في جميع انحاء السعودية، حيث قامت شركة الراجحي للصرافة السعودية باطلاق خدمة جديدة وهي الخدمة المتخصصة في دفع الرسوم الخاصة بالخروج والعودة عن طريق الصراف بكل سهولة، والتي تم اطلاقها من قبل مصرف الراجحي ضمن حرص مصرف الراجحي على تقديم العديد من الخدمات الهامة التي تخص كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة من خلال الصراف الراجحي 1443 ومميزات الخدمة.
كيفية سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة من خلال الصراف الراجحي 1443
يعتبر مصرف الراجحي واحد من ضمن أهم البنوك في السعودية وفي الوطن العربي، والذي يقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين، من أهم هذه الخدمات هي خدمة سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة من خلال الصراف، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم التوجه إلى أي جهاز صراف آلي تابع لشركة الراجحي.
- بعد ذلك يتم ادخال بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم في المنطقة المخصص لها.
- يتم ادخال كلمة المرور بشكل صحيح.
- يتم اختيار قائمة الخدمات الحكومية من الصفحة التي أمامك.
- اختيار خدمة المدفوعات.
- يتم تحديد زر جوازات السفر الوافدة.
- اختيار تأشيرة الخروج والعودة المطلوبة.
- يتم ادخال رقم الاقامة الخاصة بالمقيم.
- يتم تحديد مدة التأشيرة التي تريد و تود في الحصول عليها.
- بعد يتم تأكيد الرسوم المطلوبة ثم قم بالضغط على على زر التأكيد.
مميزات خدمة سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة عبر صراف الراجحي 1443
ومن اهم المميزات التي تمتلكها خدمة سداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة عبر صراف الراجحي ما يلي.
- تتميز الخدمة بإمكانية دفع رسوم التأشيرة عن طريق خدمة السداد والتي تعمل على تسهيل دفع تأشيرات الخروج والعودة.
- تتميز أيضا بسهولة الوصول والاستخدام: حيث تتوافر العديد من ماكينات الصراف الآلي التابعة لصراف الراجحي والمنتشرة في جميع انحاء المملكة العربية.
- عملت هذه الخدمة القدرة على تيسير سداد كل الرسوم المستحقة عن طريق استخدام أي بنك متاح للأفراد.
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