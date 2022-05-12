نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال 30 دقيقة.. كيفية الحصول على تمويل شخصي من الراجحي 1443 بشروط ميسيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لا تسمح ميزانيتهم الشهرية شراء الأشياء غالية الثمن، فيما يمكن الحصول على تمويل شخصي من الراجحي 1443 بشروط ميسيرة في خلال 30 دقيقة بعد استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بالمصرف الذي يوفر البرامج التمويلية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعبر إجراءات، كما أنه يمكن الحصول عليه بفترة استحقاق تصل إلى 5 سنوات، ويُوفّر هذا التمويل الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة منه في تجارة السلع.

وسواء كان العميل يسعى إلى تجديد أثاث منزله أو تسديد أقساط أحد أبنائه المدرسية أو الزواج، فإن مصرف الراجحي يأتي على قياس طموحاته، أيًّا كانت، بتمويل وطني يرتكز على شراء مصرف الراجحي أسهما محلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ثم يبيعها للعميل بيعاً آجلاً مضافا إليها أرباح الأسهم، ويمكن للعميل بيع هذه الأسهم فور تحويل المصرف ملكيتها للعميل والحصول على قيمتها النقدية في حسابه.

كيفية التقديم على تمويل شخصي من الراجحي 1443

ومن الممكن التقديم على تمويل شخصي من الراجحي 1443 من خلال تطبيق الراجحي موبايل، أو عبر الاتصال على الرقم 8001241222 من أي مكان في المملكة، أو عن طريق زيارة أقرب فرع لسكن العميل في المملكة، ويُمكن الذهاب إلى رابط موقع الراجحي الرسمي لمعرفة المزيد بشأن القرض الشخصي.

شروط القرض الشخصي من بنك الراجحي 1443

ووضع بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، عددًا من الشروط التي يجب توفرها للحصول على قرض شخصي، وهي كالتالي:

ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن ألفي ريال والمتقاعد عن ألف و900 ريال سعودي.

وألا يقل دخل المقيم عن 5 آلاف ريال سعودي.

عُمر المتقدم للحصول على قرض شخصي، لا يزيد على 60 عاما للموظفين و70 سنة للمتقاعدين عند سداد آخر قسط.

أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

الوثائق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من مصر الراجحي

كما يحتاج التمويل الشخصي من بنك الرياض توفير عدد من الوثائق الثبوتية للحصول عليه وصرفه في أسرع وقت ممكن، وهي كالتالي: