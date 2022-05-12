أوكرانيا: الجيش الروسي يواصل قصف مصنع آزوفستال رغم عروضنا لسحب الجنود العالقين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:25 مساءً - أعلنت أوكرانيا عن أن القصف الروسي لازال مستمرا على على معمل مصنع آزوفستال الذي استقطب خلال الأسابيع القليلة الماضية اهتماما دوليا، رغم العرض الذي قدمته كييف أمس للقوات الروسية؛ من أجل سحب آخر الجنود المقاتلين العالقين في مصنع الصلب الضخم في مدينة مارويوبل جنوب أوكرانيا

وأفاد بيان للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تواصل الضربات الجوية على مصنع الفولاذ المترامي الأطراف، في المدينة الساحلية التي باتت شبة مدمرة..

وكشفت هيئة الأركان العامة الاوكرانية، في بيان لها لليوم 78 من العملية العسكرية الروسية، عن أن روسيا أطلقت قذائف مدفعية وقنابل يدوية على القوات الأوكرانية في محور زابوريجيا، الذي كان ملاذا للمدنيين الفارين من ماريوبول، بحسب أسوشييتد برس.

وأضاف البيان أن القوات الروسية تضغط للتقدم باتجاه بلدات في شرق أوكرانيا، وأشار إلى أنها قصفت بالمدفعية وحدات أوكرانية شمال مدينة خاركيف، شمال شرق البلاد، فضلا عن استهداف الجيش الروسي لـ منطقتي تشيرنيهيف وسومي في الشمال.

وتابع بيان الجيش الأوكراني، أن الروس لم يحققوا إلا نجاحا جزئيا في تقدمهم عبر منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد.

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت الأربعاء، أنها تبحث عن حل عملي لقضية المقاتلين المحاصرين في آزوفستال، واقترحت على موسكو إجلاء مقاتليها الجرحى بإصابات حرجة مقابل إطلاق سراح أسرى روس، إلا أن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، أوضحت في الوقت نفسه أن المحادثات لم تحرز تقدماً حتى الآن.

وكانت الأيام الماضية شهدت خروج جميع النساء والأطفال من مصنع الصلب المحاصر من قبل القوات الروسية، إلا أن عدداً من المقاتلين التابعين لكتية آزوف، الذين تتهمهم روسيا بالتطرف والنازية، رفضوا الاستسلام والخروج.