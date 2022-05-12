وزير الدفاع اليابانى يؤكد إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:25 مساءً - أكد وزير الدفاع اليابانى كيشى نوبو أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية اليوم /الخميس/، باتجاه بحر اليابان.

وأضاف كيشى - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) - أن الصواريخ أطلقت من محيط الساحل الغربي لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه يقدر أن الصواريخ وصلت إلى أقصى ارتفاع والذي يبلغ حوالي 100 كيلومتر وطيران حوالي 350 كيلومترا قبل الهبوط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأشار كيشي إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار للطائرات أو السفن جراء الصواريخ.

من جانبها، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة "سونان" بالقرب من بيونج يانج قبل الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلى.

وقد أدانت الحكومتان اليابانية والكورية الجنوبية الإطلاق ووصفته بأنه تهديد للسلم والأمن الدوليين.