مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار في قاعدة عسكرية روسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 07:25 مساءً - قتل شخص وجرح 7 آخرون بانفجار وقع في قاعدة عسكرية في الشرق الأقصى الروسي أثناء تفريغ ذخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، الخميس، عن مصدر في خدمة الطوارئ المحلية تأكيده أن الانفجار وقع في القاعدة العسكرية الواقعة في قرية تيسين بمنطقة خاباروفسك.

وقال المصدر إن "جنديا قتل"، لافتا إلى أن 7 آخرين جرحوا في "انفجار البارود الذي حدث أثناء تفريغ ذخيرة".

وذكرت وزارة الصحة المحلية أن اثنين من الجرحى يعانيان حروقا خطيرة.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه، حسب وكالة تاس.

والحالة السيئة للبنية التحتية وعدم الامتثال لقواعد السلامة هي سبب عدد كبير من الحوادث المماثلة - حرائق وانفجارات في مواقع العسكرية - كل عام في روسيا.

موسكو

ونهاية أبريل الماضي، دمر حريق معهد أبحاث عسكريا في تفير (160 كم عن موسكو) وأدى إلى مقتل 17 شخصا.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن سبب الحادث هو تداعي الأسلاك الكهربائية للمبنى.

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أنه في اجتماع 16 مايو، سيناقش قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التعاون داخل المنظمة والتدابير لتحسين نظام الأمن الجماعي.

قال البيان: "في 16 مايو، ستستضيف موسكو اجتماعا لزعماء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في موعد يتزامن مع الذكرى الثلاثين لمعاهدة الأمن الجماعي والذكرى العشرين للمنظمة".

منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وأضاف: "من المقرر مناقشة أمور رئيسية منها قضايا التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والمشاكل الدولية والإقليمية الحالية، فضلًا عن التدابير المتعلقة بمواصلة تحسين نظام الأمن الجماعي".

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للبيان، وبعد نتائج الاجتماع، من المقرر التوقيع على بيان مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فيما يتعلق بالذكرى السنوية.