مندوبة أيرلندا بمجلس الأمن: ثلثا الأطفال بأوكرانيا اضطروا للفرار من منازلهم

جدة - نرمين السيد - وأكدت مندوبة أيرلندا، خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع فى أوكرانيا، على ضرورة التحرك لتوفير التعليم للأطفال الأوكرانيين. يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد أعرب عن قلقه العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن فى أوكرانيا، وأيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمى، وذلك فى أول بيان للمجلس منذ اجتياح روسيا لجارتها قبل 10 أسابيع.

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