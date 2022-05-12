ليتوانيا تعتزم استدعاء سفيرها لدى روسيا

جدة - نرمين السيد - ونشر البرلمان الليتوانى وثيقة عبر موقعه الإلكترونى اليوم الخميس، ذكر فيها: "اعتبارا من الأول من يونيو 2022 سيتم إعفاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ليتوانيا لدى روسيا يتفيداس باياروناس من منصبه".

وأضاف: "تصفية أعمال القنصلية العامة لجمهورية ليتوانيا فى سان بطرسبورج سيبدأ اعتبارا من 7 يونيو 2022".

يذكر أن وزير الخارجية الليتوانى جابريليوس لاندسبيرجيس صرح، فى وقت سابق، بأن بلاده ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، كما أنها تعيد سفيرها من موسكو، وسيتم إغلاق القنصلية الروسية فى مدينة كلايبيدا الليتوانية.