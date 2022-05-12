حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدين الانتهاكات فى ماريوبول الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما وصفها بانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات جسيمة للقانون الإنسانى الدولى، التى وثقها المفوض السامى والتى ارتكبت فى مناطق واقعة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية فى أوكرانيا.





جاء ذلك فى قرار اعتمده المجلس الأممى بأغلبية 33 صوتا مقابل امتناع 12 دولة عن التصويت واعتراض دولتين فقط بجلسته الخاصة التى عقدت، اليوم الخميس، فى جنيف وبحثت تدهور حالة حقوق الإنسان فى أوكرانيا، معربا عن إدانته للانتهاكات التى ارتكبت فى كييف، وتشرنيهيف، وخاركيف، وسومى، فى أواخر فبراير وفى مارس 2022 بما فى ذلك عدد كبير من الحالات المبلغ عنها للإعدام بإجراءات موجزة للرجال والنساء والأطفال والعنف الجنسى والجنسانى "القائم على النوع الاجتماعى"، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة وغيرها من الانتهاكات التى قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطلب القرار من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا إجراء تحقيق بما يتفق مع ولايتها والمعايير الدولية وبالتنسيق مع الآليات الوطنية والدولية الأخرى للتصدى للأحداث فى هذه المناطق بهدف محاسبة هؤلاء المسؤولين كما طلب إلى اللجنة إحاطة مجلس حقوق الإنسان بالتقدم المحرز فى هذا التحقيق.

وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء الوضع الحقوقى والإنسانى فى مدينة ماريوبول والتدمير شبه الكامل للبنية التحتية السكنية والمدنية بسبب القصف والقصف الروسيين والتقارير عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ومقابر جماعية بالقرب من المدينة والتقدم المحدود فى تأمين الإخلاء الآمن ودون عوائق إلى المناطق الآمنة الخاضعة لسيطرة حكومة أوكرانيا.

وأكد المجلس فى القرار المعتمد على ضرورة إجراء تحقيقات وطنية ودولية سريعة ومستقلة ومحايدة فى الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى والجرائم ذات الصلة بهدف محاسبة المسؤولين بما فى ذلك الانتهاكات التى قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الأخرى بموجب القانون الدولى وكذلك تشجيع التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية المشاركة فى جمع الأدلة وتوحيدها وتحليلها.

وحث المجلس الأممى الاتحاد الروسى على تزويد ممثلى وموظفى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية بما فى ذلك الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بإمكانية الوصول دون عوائق وفى الوقت المناسب وعلى الفور ودون قيود وبشكل آمن إلى الأشخاص الذين نقلوا من المناطق المتضررة من النزاع فى أوكرانيا محتجزون على أراضى الاتحاد الروسى أو المناطق التى يسيطر عليها الاتحاد الروسى أو يحتلها وأن يتقاسموا مع الأطراف ذات الصلة قائمة شاملة بالأشخاص المنقولين وأماكن وجودهم.

ومن ناحية أخرى، أعرب المجلس عن قلقه من تأثير الصراع على الأمن الغذائى عالميا ولا سيما فى أقل البلدان نموا فى وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص المجاعة أو انعدام الأمن الغذائى فى عدة مناطق من العالم لا سيما فى ضوء المعوقات أمام الصادرات الزراعية لأوكرانيا نتيجة الحصار المفروض على موانئها البحرية وتدمير البنية التحتية الحيوية ذات الصلة فضلا عن الإبلاغ عن سرقة الحبوب من أراضى أوكرانيا الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الروسية فى منطقتى خيرسون وزابورجيا.

وجدد المجلس الأممى مطالبته بالوقف الفورى للأعمال العدائية العسكرية ضد أوكرانيا ومطالبة جميع أطراف النزاع باحترام المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الإنسانى الدولى بما فى ذلك الامتناع عن أى هجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية.