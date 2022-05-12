البرهان يؤكد خصوصية العلاقات السودانية المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متانة العلاقات السودانية المصرية، وقال إنها علاقات ضاربة بجذورها فى عمق التاريخ وذات خصوصية.





جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخميس، مع وفد "المجتمع المدنى المصرى" برئاسة وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابى، وبحضور سفير مصر فى السودان السفير حسام عيسى.

ورحب البرهان بزيارة الوفد للسودان، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم فى توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وأشاد رئيس مجلس السيادة السودانى، بمواقف مصر الداعمة للسودان فى المحافل الإقليمية والدولية.

وقدم البرهان شرحا للوفد المصرى حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية من خلال التأكيد على عدم الإقصاء وتحقيق التوافق الذى يحظى بقبول الجميع وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السودانى من يحكمه.

وأوضح السفير محمد العرابى رئيس وفد "المجتمع المدنى المصرى"، فى تصريح صحفى، إن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا، وتم فيه الإطلاع على تطورات الأوضاع فى السودان.

وأوضح أن زيارة الوفد للسودان تأتى من منطلق وشائج الأخوة والصداقة التى تربط بين البلدين، وقال: "كلنا أمل فى أن يصل السودان لاستقرار كامل".

وأضاف العرابى أن الوفد اطمأن على مجمل الأوضاع فى السودان بعدما استمع إلى رئيس مجلس السيادة.

وأعرب عن أمله فى أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق، موضحا أن "الاستقرار فى مصر لن يكتمل إلا بالاستقرار فى السودان".

وقال السفير محمد العرابى إن زيارات وفد المجتمع المدنى بين البلدين ستتواصل، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تسهم فى تدعيم مرتكزات الدبلوماسية الشعبية بين البلدين الشقيقين.