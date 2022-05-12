نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر.. رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم والرقم الامتحاني في المقال التالي
رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 العراق، مازال الالاف من الطلاب في كافة المحافظات العراقية يبحثون عن رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 العراق لمعرفة الجامعة التي تم قبولهم بها بناءا على المجموع الخاص بهم، حيث تقدم الالاف من الطلاب الناجحون في المرحلة الثانوية للتسجيل في الجامعات العراقية من أجل استكمال مشوارهم التعليمي، ويمكن الآن لكل الطلاب الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي والرقم الامتحاني من خلال اتباع الخطوات التالية.
رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 العراق
رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 العراق من الكلمات التي تشهد معدلات بحث مرتفعة عبر “جوجل” خاصة بعدما تم الكشف عن الحد الادنى للقبول في الكليات العلمية والأدبية بناءا على متوسط مجاميع الطلاب، وكان أكثر من 20 ألف طالب وطالبة قد قاموا بالتسجيل في القبول الموازي بعدما جائت الشروط مطابقة عليهم، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العرقية بعرض كشوفات نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت ليكون متاح أمام كافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالاسم والرقم الامتحاني.
موقع نتائج القبول الموازي العراق
ويمكنك استخراج نتائج القبول الموازي العراق 2021/2022 عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة وتحميل كشوفات pdf:
- قم بالولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- من خلال قسم الخدمات الالكترونية، قم باختيار نتائج القبول الموازي 2021/2022.
- قم بادخال الاسم الرباعي للطالب والرقم الامتحاني.
- قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”.
- سيتم تحميل كشوفات بصيغة بي دي اف خاصة بالنتيجة على جهازك لتتعرف على النتيجة بسهولة.
معدلات القبول الموزاي بالعراق 2021/2022
وقد تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي بالعراق 2021/2022 من قبل الوزارة:
- كلية طب البصرة: 99.5٪
- كلية طب بغداد: 99٪
- كلية الطب الكندية: 98.8٪
- كلية طب ذي قار: 98.67٪
- كلية طب النهرين: 98.67٪
- كلية الطب واسط: 98.64٪
- كلية كركوك الطبية: 98.50٪
- كلية طب ديالى: 50٪
- كلية الطب المستنصرية: 98.50٪
- – كلية طب كربلاء: 98.35٪
- كلية طب حمورابي: 98.33٪
- كلية الطب العراقية: 98.33٪
- كلية طب القادسية: 98.33٪
- كلية طب الكوفة: 98.33٪
- كلية طب الموصل: 98.33٪
- كلية طب الفلوجة: 98.22٪
- كلية الطب بالمثنى: 98.17٪
- كلية الطب ميسان: 98.17٪
- كلية طب الأنبار: 98.17٪
- كلية طب تكريت: 98.17٪
- كلية طب نينوى: 98٪
- كلية طب الزهراء: 97.93٪.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباشر.. رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم والرقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.