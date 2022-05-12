نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من طريقة.. الخطوات الصحيحة للاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بأكثر من طريقة، للتيسير على المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات الذين يرغبون في التعرف إلى الغرامات التي جرى تسجيلها عليهم للتمكن من تجديد الرخصة أو إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتطلب دفع هذه الغرامات أولا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية عبر رقم الهوية أو الإقامة

ويُمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية عبر رقم الهوية أو الإقامة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. إدخال رقم الهوية أو الإقامة الخاصة بالمركبة التي نرغب في التعرف إلى وجود مخالفات عليها من عدمه. اختيار عرض المخالفات، ورمز التّحقق. النقر على عرض، لمعرفة تفاصيل جميع المخالفات، وكيفية دفعها.

الاستفسار عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وتوفر منصة أبشر الإلكترونية إمكانية الاستفسار عن مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة الخاصة بالمركبة، وذلك من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر absher.sa. اختيار خدمات الأفراد، ثم الخدمات المرورية. اختيار المخالفات عن طريق رقم اللوحة. عرض مخالفات المرور التي تخص المركبة بالتفصيل.

رقم معرفة مخالفات المرور هاتفيا

ومن الممكن التعرف إلى مخالفات المرور المسجلة على صاحب المركبة في المملكة العربية السعودية هاتفيا من خلال الاتصال على الرقم 989 من أي مكان في المملكة, أو الاتصال على الرقم 0114092446 للتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء في هيئة المرور السعودية ومعرفة جيمع المخالفات وقيمتها وكيفية السداد والمواعيد المتاح فيها السداد.

طريقة الاعتراض على مخالفات المرور في السعودية أونلاين

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاعتراض على مخالفات المرور في السعودية أونلاين، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي: