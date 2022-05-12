نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات هاتف Apple iPhone 14 pro Max وسعر أخر طراز لايفون 14 برو ماكس في الأسواق السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات هاتف Apple iPhone 14 pro Max، لمن يبحث ويترقب نزول هاتف ايفون 14 برو ماكس الجديد ، كل ما يخص الهاتف من مميزات ومواصفات يمكنك الأطلاع عليها من خلال الفقرات التالية قوم بالمتابعه عزيزي القاريء .

مميزات هاتف Apple iPhone 14 pro Max

تهتم شركة ابل العالمية دائما علي تقديم أحدث النسخ لسلسة هاتف ايفون حيث كان أخر أصدار لها هو هاتف ايفون 14 برو ماكس ، أيضا قامت بإصدار نسختين منه وهو ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس أيضا اهتمت بإضافة الكثير من المميزات والتحديثات التي لم يسبق وجودها في تلك السلسة السابقة لهذا الهاتف ،كما هو الحال مع تشكيلة iPhone 13 Pro ، في عام 2022 ، نتوقع جهاز iPhone 14 Pro مقاس 6.1 إنش و iPhone 14 Pro Max مقاس 6.7 إنش. تشير الشائعات إلى أنه سيكون هناك بعض الاختلافات الرئيسية في التصميم بين طرز iPhone 14 Pro وطرز iPhone 14 القياسية لأن Apple تُدخل تغييرات على كاميرا Face ID.

مواصفات ومعلومات حول APPLE IPHONE 14 MAX 2022

يعتقد Kuo أيضًا أن طرازات 2022 Pro iPhone ستتميز بكاميرا عريضة 48 ميجابكسل ، والتي ستكون بمثابة تحسن كبير عن الكاميرا الحالية بدقة 12 ميجابكسل.

وقدرات تسجيل الفيديو بدقة 8K التي ستسمح بعرض مقاطع الفيديو المسجلة على iPhone على شاشة 8K أو التلفزيون لتوفير “تجربة مستخدم أفضل”.

ستتمكن الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل التي يُشاع عن طرز iPhone 14 Pro أيضًا من التقاط صور بدقة 12 ميجابكسل ، على الأرجح من خلال عملية تُعرف باسم pixel-binning. يدمج Pixel binning البيانات من عدة وحدات بكسل أصغر حجمًا على مستشعر الصورة بالكاميرا في “بكسل فائق” واحد لتحسين حساسية الإضاءة المنخفضة.

باستخدام هذه الميزة ، قد تتمكن طرزهاتف iPhone 14 Pro max من التقاط صور كاملة بدقة 48 ميجابكسل في المواقف ذات الإضاءة الجيدة ، ولكن عندما تكون الإضاءة ضعيفة ، ستستخدم عملية تجميع وحدات البكسل للحصول على صورة عالية الجودة بدقة 12 ميجابكسل تستفيد منها عدسة بدقة 48 ميجابكسل.

سعرأخر طراز لايفون 14 برو ماكس في الأسواق السعودية

كذلك من المتوقع أن شركة Apple سوف تقوم بطرح هاتف iphone 14 pro max ، بهذه القائمة من الأسعار في مختلف الأسواق العربية والعالمية أيضا .

من المتوقع أيضا بإن تأتي نسخة الهاتف 256 جيجا بايت ،من هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسوق السعودية بسعر 5150 ريال سعودي . أما سعر هاتف iphone 14 pro max في السوق المصري 23500 الف جنية مصري ، لنسخة 256 جيجا بايت . سعر الهاتف في الأسواق العالمية لنسخة 256 جيجا بايت سوف يكون ب1100 دولار.

الأن نكون أنتهينا من طرح أهم المعلومات التي تخص مميزات هاتف Apple iPhone 14 pro Max ،و مواصفات ومعلومات حول APPLE IPHONE 14 MAX ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .