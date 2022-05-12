20,000 ريال بموافقة فورية بأقساط ميسرة بدون كفيل وبلا رسوم إدارية إضافية

يتراوح قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية من مبلغ تمويل 2000 ريال سعودي حتى 20,000 ريال سعودي كأعلى مبلغ يمكن الحصول عليه من الشركة عند القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل تحت ضوابط وشروط محددة كما يتم الحصول على تلك المبالغ التمويلية المتاحة بالشركة بدون رسوم إدارية إضافية على التمويل وتلك الميزة من المزايا المهمة التي تقدمها الشركة في الوقت الراهن بالسعودية حيث أمتاز التمويل بالتقديم عن طريق الأونلاين من أجل الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل أو بدون ضامن بفترة سداد مرنة لجميع الراغبين في طلب التمويل الشخصي حتى 3 سنوات كحد أقصى للسداد بموافقة الشركة بإجراءات ميسرة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية لدى شركة اليسر للتمويل.

شروط التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر

في عام 1443 هجريًا شركة اليسر للإجارة والتمويل تقدم أفضل التمويلات بالمملكة منها حيث وفرت الشركة التمويل الشخصي الأصغر الذي يمتاز بالسيولة النقدية بدون الحاجة إلى دفع أي أجور وكالة لجميع العملاء سواء سعوديين أو غير سعوديين الجنسية في أراضي المملكة ولكن يتحقق ذلك إلا بعد تطابق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل بالسعودية كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط لا غير بموافقة الشركة ولكن التقديم متاح للعسكريين حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري بالمملكة.

شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية وفرت التمويل الشخصي الأصغر بشرط توفير دخل ثابت شهريًا يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي.

أتاحت شركة اليسر التمويل الشخصي الأصغر بشرط توفير مدة عمل مناسبة تبدأ من ثلاثة أشهر على الأقل لضمان الحصول على التمويل المناسب من خلال تلك الشركة.

أهم مزايا التمويل الشخصي من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل