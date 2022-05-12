HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام برقم الامتحاني واسمك الرباعي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام برقم الامتحاني واسمك الرباعي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نطرحه أمامكم في ظل تساؤلات الطلاب والسادة أولياء الأمور على معرفة خطوات وطرق الوصول الى نتائج القبول الموازي التي نوافيكم ونتابعها مع حضراتكم فى ظل احتلال موقع معرفة نتائج القبول الموازي تريند رقم واحد بالعراق

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 مؤشرات البحث على جوجل ترتفع حولها للغاية نظراً لكون موقع وزارة التربية والتعليم العراقية هو الموقع الرسمي الاول المسؤول على طرح نتائج القبول الموازي وغيرها من النتائج الكترونية، حيث نحو 35 ألف طالب وطالبة الان يباشرون بحثهم حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي حيث بالفعل قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالفعل على استقبال نحو 35 ألف طالب وطالبة للقبول الموازي ليتم الاعلان عن قبول نحو 21 الف طالب وطالبة ليتم نشر نتائج القبول الموازي على موقع الوزارة على شكل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

موقع معرفة نتائج القبول الموازي يسعى إلى الدخول عليه فئات كبيرة من الطلاب والطالبات السابق لهم التقديم على القبول الموازي، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً على استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لنشر نتائج القبول الموازي التي جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم لامتحاني

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات الان مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج، وذلك حتي نساعدكم بالحصول على تلك النتائج وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي موجودة الان على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية العراقية

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية