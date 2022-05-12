نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج القبول الموازي 2022 وكيف يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج القبول الموازي 2022 لمحافظات العراق الخاص بعدد الطلاب المقدر عددهم لهذا العام . 35 ألف طالب وطالبة وظهور نتائج القبول الموازي ستكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . كما بجانب موقع الوزارة يمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بموقعي نتائجنا وموقع ناجح . كذلك نوهت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن تفعيل الرابط الرسمي الخاص بالوزارة وموقعها المعتمد . يمكن لكافة الطلاب معرفة نتائج القبول الموازي 2022 pdf بشكل إلكتروني . عبر الرقم الامتحاني الخاص بالطالب . كما جاء في التصريحات الصادرة عن نتائج القبول الموازي بأن هناك عدد 21 ألف طالب تم قبولهم في نتائج القبول الموازي . لهذا العام وفرصة الدخول في أي تخصص مرغوب من التخصصات المتاحة . وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل إعلان نتائج القبول الموازي للعام الدراسي الحالي .

استخراج نتائج القبول الموازي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ظهور نتائج القبول الموازي للعام الدراسي الحالي تضمنت كافة النتائج المتعلقة لكافة الدراسات والتخطيط . حيث الإفصاح عن إعلان نتائج القبول الموازي الخاصة بعدد الطلاب المشار لهم في بداية المقال . سوف يتم توزيعهم علي عدد 18573 خريجي العام الدراسي الحالي . كما بجانب نتائج القبول الموازي الخاصة بعدد 3453 طالب وطالبة لخريجي العام الدراسي المنصرم . كذلك تم التصريح عن إعداد المقبولين علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وجاري رفع بياناتهم وعبر . سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض بعض ما جاء من تصريحات الوزارة عن نتائج القبول الموازي .

استخراج نتائج القبول الموازي 2022 وما هي الدرجات الخاص بالنتائج

إعلان نتائج القبول الموازي بالدرجات الخاصة بها وفقاً لتصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية . بأنه سوف يتم القبول في نتائج القبول الموازي بثلاث درجات التي بها يتم القبول في كافة كليات الطب والأسنان . كما بنفس درجات القبول الموازي تلك يتم القبول في كليات التمريض والصيدلة أيضاً . كذلك كافة المعاهد الطبية والفنية بنفس الدرجات أيضاً يتم القبول حيث تحدد عبر . نتائج القبول الموازي في حالة حصول الطالب علي 70% في كلية التمريض وتحدد لهذا العام القبول . بالكلية ستكون درجتها 75% لن يسمح لذلك الطالب الدخول لكلية التمريض وذلك لأن مجموع القبول الموازي الخاص به . أقل من درجة الكلية المحددة للقبول ومن خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنعرض . كيف يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 .

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

يتم استخراج نتائج القبول الموازي 2022 ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كالآتي :-

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي بدايتها تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . كما بعد تسجيل الدخول يتم البحث عن قائمة نتائج القبول الموازي 2022 . كذلك من الضروري تسجيل كافة البيانات المطلوبة علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل صحيح . بعد ذلك يتم اختيار ظهور نتائج القبول الموازي بصيغة pdf للتمكن من طباعة نتائج القبول الموازي . بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي مربع استعلام نتائج القبول الموازي . كما يقوم موقع نتائج القبول الموازي بفتح صفحة جديدة تحتوي علي كافة بيانات النتائج الخاصة بالطالب . تلك هي الخطوات الخاصة بمعرفة نتائج القبول الموازي عبر موقع الوزارة التي تم عرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” .

استخراج نتائج القبول الموازي 2022 يتم بعد الفصح بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم العراقية . ويمكن معرفة نتائج القبول الموازي عبر الخطوات التي تم عرضها بمقال اليوم “بموقع ثقفني” .