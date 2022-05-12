نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الدوام الصيفي 1443 في المدارس ومتى تبدأ الحصة الأولي وموعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من المعلمين والمعلمات وأيضا الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الدوام الصيفي 1443 وبداية الحصة الأولي بجميع المدارس الحكومية والأهلية في السعودية وذلك بالتناسب مع أعلان وزارة التعليم السعودية عن التطبيق الدوام الصيفي لكافه المدارس الحكومية والأهلية لعودة الدراسة وقد هيأت كافة الاستعدادات المشددة لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب وقد وضعت الوزارة جدول التقويم الدراسي للعام 1443 لبداية الترم الثاني ونهايته بجانب الدوام الصيفي للمدارس 1443 وتحديد كم الحصة الأولي وموعد الطابور الصباحي نهاية اليوم الدراسي وأوقات الدراسة وفق للدوام الصيفي في الرياض ،مكة المكرمة ،جدة ،المدينة المنورة ،الدمام ،الخبر والجبيل، الظهران حايل والخرج وكافة مناطق مدن ومحافظات المملكة سنتمكن من التعرف على متى تبدأ الحصة الأولي بالتوقيت الصيفي 1443هجرية وكذلك التعرف على اوقات و مواعيد الحصص في كافة مناطق المملكة بالإضافة إلي التعرف على تقويم الفصل الدراسي الثالث لعام 1443 هجرية.

موعد تطبيق الدوام الصيفي 1443 في مدارس السعودية

بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ بتاريخ 20 رمضان يعود طلاب وطالبات والكادر التعليمي القائم على العملية التعليمية والتعليم العام الجامعي في جميع محافظات المدن المملكة العربية السعودية إلى مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات بداية يوم الأحد 7 شوال الموافق 8 مايو الحالي.

أعلنت إدارة تعليم جدة وأيضا الطائف بأنه يتم تطبيق الدوام الصيفي بالتضامن مع عودة الطلاب باعتبار من يوم 7/10/1443على يتم حضور الطلاب الساعة 6:30 صباحا و يبدأ الطابور الصباحي عند تمام الساعة 6:45 صباحا وتبدأ الحصة الأولي الساعة 7:15 صباحا.

كما أكدت الإدارة العامة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقد سمحت الوزارة لكل مدرسة بتحديد الحصص الخاصة بها والعمل على وضع الجدول الدراسي وفقا لما رؤيتها على أن يحصل الطالب في نهاية الأمر على قسط من الراحة مدته 20 دقيقة خلال اليوم الواحد بالإضافة عن فترة الراحة الخاصة لصلاة الظهر 15 دقيقة مع ضرورة التزام بالتباعد الاجتماعي.

اعتماد تطبيق الدوام الصيفي في جميع المدارس التابعة لـ #تعليم_جده اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 7 / 10 / 1443 هـ .

* يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة ( 7:00 ) صباحاً .

* تبدأ الحصة الأولى الساعة ( 7:15 ) صباحاً. pic.twitter.com/XQ3ThfVIyS — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) اعتماد تطبيق الدوام الصيفي في جميع المدارس التابعة لـ #تعليم_جده اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 7 / 10 / 1443 هـ .

* يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة ( 7:00 ) صباحاً .

* تبدأ الحصة الأولى الساعة ( 7:15 ) صباحاً. pic.twitter.com/XQ3ThfVIyS — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) May 7, 2022

موعد بدء الدوام الصيفي للمدارس في المدينة المنورة

تعليم #المدينة يعلن عن موعد بدء الدوام الصيفي للمدارس ؛وذلك بداية من 7 / شوال pic.twitter.com/tLk5CPBkFH — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) تعليم #المدينة يعلن عن موعد بدء الدوام الصيفي للمدارس ؛وذلك بداية من 7 / شوال pic.twitter.com/tLk5CPBkFH — أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) April 19, 2022

التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثالث 1443 في السعودية

بداية الفصل الدراسي الثالث 20/03/2022م 17/08/1443هـ إجازة عيد الفطر 25/04/2022م 24/09/1443هـ الرجوع للدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08/05/2022م 07/10/1443هـ إجازة نهاية أسبوع مطولة 25/05/2022م 24/10/1443 هـ إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/06/2022م 16/11/1443هـ بداية إجازة نهاية العام الدراسي 30/06/2022م 01/12/1443هـ

متى ينتهي الفصل الدراسي الثالث

وفقا لما هو مقرر من قبل وزاره التربية والتعليم العالي أن نهاية الفصل الدراسي الثالث لعام 1443هجرية 2022 ميلادية ستكون يوم الخميس في 1 من ذي الحجة لعام 1443 هجريه والذي يوافق 30 يونيو لعام 2022 وذلك تبعا لقوانين المعلن عنها من قبل الوزارة وسط ترقب الطلاب الإجازة النهائية المطولة بعد نهاية الاختبارات الفصلية.