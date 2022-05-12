عدد إيام إجازة الحج وعيد الأضحى للطلاب في السعودية 2022

تُعلن المدارس في المملكة العربية السعودية كل عام، عن إجازة الحج وعيد الأضحى للطلاب وفقًا لما تقرره وزارة التعليم في المملكة، وتبدأ هذه الإجازة بدءًا من يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وتستمر حتى نهاية اليوم الرابع من العيد أي تستمر خمسة أيام متواصلة، وهي من الإجازات التي ينتظرها الطلاب والمعلمون، وكذلك الموظفون في القطاعات المختلفة بالمملكة، للتمتع بأداء فريضة الحج، وكذلك أجواء العيد وما يتخللها من ذبح الأضحية وزيارة الأقارب، والخروج إلى الحدائق، والسفر للخارج.

عدد إيام إجازة الحج وعيد الأضحى للطلاب في السعودية 1443

وتُحدد وزارة التعليم السعودية عدد إيام إجازة الحج وعيد الأضحى للطلاب في السعودية 1443هـ، إذ يحصل الطلاب في المملكة على إجازة مدتها 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم تسعة ذي الحجة وهو يوم عرفة، حتى رابع أيام العيد 13 ذي الحجة 1443، ويحصل الطلاب على إجازة نهاية العام بعد الانتهاء من الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، ويكون ذلك في يوم 30 يونيو 2022 وهي مُقرّرة على الطلاب الذين يدرسون في تلك الفترة سواء من طلاب الجامعات أو طلاب الأنشطة الصيفية، كما يجري تعطيل القطاعات العامة والخاصة للاحتفال بعيد الأضحى أو أداء فريضة الحج.

موعد عيد الأضحى في السعودية 2022

ويحل عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، بعد يوم عرفة الذي يحل في اليوم التاسع من الشهر نفسه، وهو اليوم الذي يقف فيه حُجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات من أجل أداء ركن الحجّ الأعظم، ثمّ في اليوم التالي يكون عيد الأضحى وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجّة.

وتُعلن المملكة العربية السعودية رسميًّا عن هذا اليوم بالتاريخ الميلادي بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وذلك في مساء يوم 29 ذي القعدة 1443، إذ يجري تحديد ما إن كان اليوم التالي هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة أو المُتمّم لذي لشهر ذي القعدة، فيما كشفت الحسابات الفلكية، عن أنّ يوم عيد الأضحى هو السبت الموافق التاسع من شهر يوليو 2022.