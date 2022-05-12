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عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444 – 1443 وشروط التسجيل، تسجيل روضة الأطفال 1444 ولي الأمر والطلاب الجدد في نظام نور التعليمي يشهدون البحث بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية تاريخ التسجيل في روضة نور سيستم 1443-1444. نعرض عليكم أدناه خطوات تسجيل رياض الأطفال في نظام تسجيل روضة نور للأطفال ، حسب مواعيد التسجيل في رياض الأطفال المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية ، وكذلك مواعيد التسجيل لرياض الأطفال الحكومية 1443-1444. وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل في روضة الأطفال بنظام نور يخضع لشروط التسجيل الموضحة أدناه ، خطوات التسجيل في رياض الأطفال 1444.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال

أعلن التعليم السعودي استمرار تسجيل روضة 1443 طوال العام الدراسي الحالي. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية متى سيتم تسجيل الأبناء في نظام نور للعام الدراسي الجديد؟

يبدأ تسجيل الأبناء الجدد من سن 3 سنوات فما فوق ابتداء من 28 شوال 1443 هـ وتستمر عملية التسجيل على مدار العام أو حتى انتهاء العدد المسموح به من الطلاب. كما حددت الوزارة أعمار القبول في روضة الأطفال 1443 على النحو التالي:

المستوى العمري الأول: من 23 يناير 1439 حتى 22 يناير 1440.

ويبدأ المستوى الثاني: من 23 يناير 1438 إلى 22 يناير 1439.

المستوي الثالث: من 23 يناير 1437 إلى 22 يناير 1438.

خطوات التقديم علي رياض الأطفال 1444 نظام نور

يمكن لأولياء الأمور تسجيل الأبناء في روضة 1444 بنظام نور باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم حساب بالفعل ، أدخل كلمة المرور واسم المستخدم ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى ، فانقر على رابط التسجيل لوالد جديد.

أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل.

بعد تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع نظام نور التعليمي ،

اضغط على صفحة تسجيل الأطفال.

بعد ذلك اضغط على أيقونة تسجيل الطالب الجديد.

أدخل رقم هوية الطالب.

ثم أدخل العلاقة بين الطالب وولي الأمر بعمل ولي الأمر.

أكمل إدخال بيانات الطالب.

أدخل تفاصيل المدرسة التي تريد تسجيل الطالب فيها.

مع مراعاة دخول مدرسة أخرى التحق بها الطالب في حالة اكتمال مقاعد الاختيار الأول.

تأكد من إرفاق المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق أيقونة تأكيد الطلب.

شروط التسجيل في نظام نور للروضة

تشترط وزارة التربية والتعليم ، عند التسجيل ، توافر شهادة التطعيمات وشهادة الفحص الطبي لمقدم الطلب ، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الذهاب إلى أقرب مستشفى حكومي داخل المنطقة التي يقيم فيها ولي الأمر ، ويجب أيضًا تكون مصدق عليها رسميًا من قبل السلطة المختصة.