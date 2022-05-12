مندوب الصين بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا يتسبب في معاناة ومأساة للأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 06:28 مساءً - قال مندوب الصين في مجلس الأمن، إن النزاع في أوكرانيا يتسبب في معاناة كبيرة ومأساة الأطفال ، وحماية الأطفال يعتبر واجب بموجب القانون الدولي من قبل الأطراف المتنازعة .

وأضاف في كلمته في جلسة مجلس الأمن عن الاوضاع في أوكرانيا، :" يجب حماية البنية التحتية التي يستخدمها الأطفال".

وتابع مندوب الصين:" نرحب بالإجلاء الآمن للمدنيين بما في ذلك الأطفال في أوكرانيا".

واكمل :" نأمل ان روسيا واوكرانيا يستمران بتعزيز التنسيق حول القضايا الأساسية وبذل الجهود للتخفيف من التأثير الإنساني للنزاع ".

ولفت :" الهجمات على المدارس أدت إلى خسائر في الأرواح وهذا الأمر مؤسف ولا ينبغي استهداف المدارس لتحقيق أغراض عسكرية "ز