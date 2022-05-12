مسؤول عراقى : المرحلة الراهنة تتطلب ابتعاد بغداد عن صراع المحاور

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقى، حاكم الزاملى، اليوم الخميس، إن حساسية المرحلة الراهنة على مستوى المنطقة والعالم، تتطلب أن يأخذ العراق دوره ومكانته فى تقريب وجهات النظر، والابتعاد عن صراع المحاور.





وذكر المكتب الإعلامى للزاملى أن الأخير ترأس الاجتماع الأول للجنة العلاقات الخارجية النيابية، لمناقشة خطة ومهام عملها خلال الدورة الحالية، مؤكدا أن حساسية المرحلة الراهنة على مستوى المنطقة والعالم، تتطلب أن يأخذ العراق دوره ومكانته فى تقريب وجهات النظر، والابتعاد عن صراع المحاور، مشددا على وجوب الابتعاد عن البيانات و التصريحات غير المحسوبة التى لا تتوافق مع سياسة الدولة العراقية فى التعامل مع محيطه الإقليمى والدولى".

ووجه الزاملى، وفق البيان، لجنة العلاقات الخارجية بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية الدولية بالتنسيق مع اللجنة القانونية، واقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى"، داعيا إلى وضع رؤية استراتيجية وخطة لإقرار القوانين التى ستشرعها اللجنة لاسيما المتعلقة منها فى الحفاظ على سيادة العراق وضمان توازن علاقاته مع جميع دول الجوار والمنطقة والعالم.

وأكد الزاملى، أن اللجنة هى المسئولة عن متابعة السياسة الخارجية للدولة عبر إقرارها للتشريعات بهذا الصدد، ومراقبتها وتنسيقها الفاعل والدائم مع وزارة الخارجية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، العثور على 50 قنبلة هاون من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة نينوى شمالى البلاد.

وذكرت الشرطة العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أن قوات قسم المتفجرات شعبة مديرية شرطة نفط الشمال، وخلال المسح الذى أجرته فى محيط حقول القيارة النفطى بمحافظة نينوى، تمكنت من العثور على خمسين قنبلة هاون محلية الصنع من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى.

وأشارت إلى أن فريق المتفجرات تمكن من جمع المضبوطات فى مكان واحد والسيطرة عليها وإحاطة المنطقة ومنع دخول أى شخص لحين رفعها ومصادرتها.