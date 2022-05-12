مندوب فرنسا بمجلس الأمن: تكلفة الحرب على الأطفال فى أوكرانيا كارثية

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى ضرورة دعوة روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فى أوكرانيا وحماية المدنيين، مضيفا أن ضريبة الهجوم الروسى يتحملها ويتكبد خسائرها عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين.

يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد أعرب عن قلقه العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن فى أوكرانيا، وأيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمى، وذلك فى أول بيان للمجلس منذ اجتياح روسيا لجارتها قبل 10 أسابيع.