HERE رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات وشروط القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي نستعرضه الان ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث يبحث الجميع من الطلاب والطالبات على خطوات الاستعلام والكشف عن تلك النتائج التي تم الإعلان عن طرحها برقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي بشكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد تم الإعلان والكشف عن تفعيل امكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ليصبح امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج امام الجميع، حيث فى محافظة بابل وبغداد واربيل وصلاح الدين وغيرها من محافظات عراقية تقدم نحو 35 الف طالب وطالبة على القبول الموازي ليتم الكشف عن ظهور نتائج القبول الموازي وذلك بعد التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة، ليسمح امكانية الاستعلام عن تلك النتائج الآن مطروحة امام الجميع على شكل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية

خطوات معرفة عن نتائج القبول الموازي

خطوات معرفة نتائج القبول الموازي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يصبح بإمكان الجميع الان استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال البدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

شروط القبول الموازي بالعراق

أن يكون الطالب قد حصل على ما يزيد ب٣ درجات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.

ضرورة حصول الطالب على المجموع وبزيادة ٤ درجات عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الهندسية.

ألا ينقص الحد الأدنى لمجموع الدرجات التراكمي عن ٥ درجات للالتحاق بكليات العلوم على مستوى الجمهورية.

ألا يقل الحد الأدنى للطالب عن ٦ درجات في الحد الأدنى للالتحاق بباقي الجامعات على مستوى الجمهورية، وهذا وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم العراقية.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية