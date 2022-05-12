بوتين: نعمل على زيادة ميزانية الدولة وتعزيز قيمة الروبل لمواجهة التحديات الاقتصادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 مايو 2022 05:22 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدرة موسكو على التصدي لجميع التحديات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأوروبية المفروضة مؤخرا على البلاد.

وقال بوتين ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ إن "موسكو تعمل على زيادة ميزانية الدولة وتعزيز قيمة الروبل بعد أن أظهر أفضل النتائج مقارنة بعملات الدول الأخرى خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح الرئيس الروسي أن معدل التضخم ينخفض بشكل تدريجي حتى وصل مؤخراً إلى ما كان عليه في شهر مارس الماضي، مشيرا إلى زيادة الميزانية الروسية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل الإجراءات التي تتخذها موسكو لتطوير وتحسين ميزانية الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية.

وأضاف بوتين أن موسكو تعاملت بجدية مع مشكلة استمرار انخفاض الأموال في حسابات الشركات والمواطنين لما لها من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد، كما اتخذت عدة قرارات لتأمين رواتب ومعاشات المواطنين الروسيين.

وأشار إلى تقديم مساعدات مالية لأقاليم روسيا من الميزانية الفيدرالية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة أن تكون كل الإجراءات المتخذة واضحة ومريحة للأقاليم؛ حتى تسهم في وضع برامج اقتصادية جديدة يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والصناعي في هذه الأقاليم.

وأوضح الرئيس الروسي أنه تم توفير أيضا كل الظروف لتأمين رؤوس الأموال في هذه الأقاليم ومساعدة الشركات، وذلك من خلال صرف 6 مليارات روبل على الشركات مثل شركات الطيران والأغذية.

وقال بوتين، إنه تم الاتفاق على وضع موارد جديدة وتوفير سيولة مالية أكبر في أيدي هذه الأقاليم لرفع مستوى أماكن العمل واتخاذ قرارات لمساعدة هذه الشركات التي يعمل فيها أكثر من 50 مليون شخص، وذلك من خلال دفع كافة المساعدات والضمانات لهذه الشركات لمدة عام كامل.