كامالا هاريس : مليون أمريكى فقدناهم جراء كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت هاريس خلال قمة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" حول مواجهة جائحة كورونا، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية طلبت حوالى مليون دولار من الكونجرس الأمريكى تمويلا إضافيا طارئا لمحارب كوفيد، بالإضافة إلى 22 مليار دولار لإنقاذ حياة الناس عبر العالم.

وأشارت إلى أن بلادها مستمرة بالتركيز على كل ما هو من شأنه ينقذ حياة الناس حول العالم فى إطار التزامنا العالمى، كما أنها حققت تقدما فى مجال مكافحة جائحة كورونا، مشددة على ضرورة توزيع ملايين اللقاحات عبر العالم بطريق فعالة وعادلة وشفافة.

ولفت إلى ضرورة التكاتف الدولى من أجل مجابهة التهديد العالمى لكوفيد 19، والتحضير إلى المستقبل، منوها بأن تلك الجائحة لا تعرف حدود ويجب الاستمرار فى العمل سويا لإيجاد حلول للأزمة عبر استمرار الفحوصات وتلقى اللقاحات وان تكون فى متناول الجميع.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكى تمكن بلادها عبر التعاون الدولى المشترك من إنشاء صندوق عالمى للصحة وإيجاد آلية تمويل جديدة له.