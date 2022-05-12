اليابان تؤكد تعاونها مع الاتحاد الأوروبى فى فرض عقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن هناك حاجة ضرورية لتكثيف تحالف اليابان والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعوة دول آسيوية وإفريقية أخرى للتعاون فى الاستجابة للهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وأكد أن الهجمات الروسية تعد تهديدا للنظام الدولى، ولا ينبغى التسامح معه على الإطلاق.

واجتمع رئيس المجلس الأوروبى ميشيل شارل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع رئيس الوزراء اليابانى فى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس.

وتعد تلك الزيارة الأولى لزعيمى الاتحاد الأوروبى إلى اليابان منذ توليهما منصبيهما فى عام 2019.