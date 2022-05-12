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جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فأن إجمالى الناتج المحلى انكمش خلال مارس الماضى بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر السابق، ويعنى هذا نمو الاقتصاد البريطانى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى بنسبة 0.8% فى حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1%.
كما أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، ما أدى لارتفاع التضخم وزيادة الرسوم الجمركية، الأمر الذى جعل خبراء صناعة المواد الغذائية يحذرون المستهلكين من أن القادم أسوأ بكثير، مطالبين المواطنين بالاستعداد لزيادة أكبر فى الأسعار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطانى.. وتوقعات بالأسوأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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