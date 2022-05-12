مندوب كينيا بمجلس الأمن: نسعى لإقرار السلم داخل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد مندوب الكينى، أن استمرار النزاع العسكرى بين أوكرانيا وروسيا يزيد من تفاقم الصراع بينهما، مشيرًا إلى أن الخاسر الأول والأخير هو الشعب الأوكرانى وحده، وليس أى طرف من الأطراف العسكرية.
وأشار إلى ضرورة إقرار السلم والأمن الدوليين داخل الحدود الأوكرانية، خاصة بعد سقوط عدد كبير من المدنيين الأوكرانيين جراء الهجوم الروسى على كييف العاصمة الأوكرانية.
يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد أعرب عن قلقه العميق فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا، وأيد جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمي، وذلك في أول بيان للمجلس منذ اجتياح روسيا لجارتها قبل 10 أسابيع.
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