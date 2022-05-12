عاجل- إجراء تصعيدى من روسيا بشأن مسألة إمدادات الغاز

جدة - نرمين السيد - وقالت غازبروم فى بيان نشر على تطبيق "تليجرام" إن "اعتماد عقوبات روسية مضادة يعنى حظر استخدام خط أنابيب غاز تابع لشركة يوروبول غاز (التى تشغل الجزء البولندى من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا) لنقل الغاز الروسى عبر بولندا". وكانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت فى وقت سابق، أنها تلقت إخطارا من أوكرانيا بشأن وقفها نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانيفكا.

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