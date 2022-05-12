كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن "بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، فى إشارة إلى بحر اليابان. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخ باليستى يوم السبت الماضى، يعتقد أنه صاروخ عابر للقارات، وفقا لقناة "فرانس برس" الفرنسية.

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