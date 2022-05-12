نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط تقديم” المديرية العامة لحرس الحدود وظائف jobs.sa وأهم الشروط والأحكام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم المديرية العامة لحرس الحدود وظائف، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات الباحثين عن الوظائف بخصوص تقديم حرس الحدود الجديد، حيث أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي عبر حسابها الرسمي عبر تويتر عن فتح باب القبول والتسجيل في حرس الحدود على العديد من الرتب، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن تفاصيل تلك الوظائف، وكيفية التقديم عليها بدون أية مشاكل عبر منصة أبشر للتوظيف السعودية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

المديرية العامة لحرس الحدود وظائف

وقد قامت المديرية العامة لحرس الحدود منذ دقائق قليلة بنشر تغريدة رسمية على حسابها الرسمي الموثق في تويتر بخصوص فتح التقديم على وظائف جديدة، وقد جاء البيان كالآتي:

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2022

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في حرس الحدود على الرتب العسكرية التالية للرجال:

رقيب.

وكيل رقيب.

عريف.

جندي.

موعد تقديم حرس الحدود

وقد أعلنت الجهة في بيانها الرسمي عن المواعيد التي يتاح فيها التسجيل للراغبين، وهي جاءت كالتالي:

يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 13 شوال 1443، والموافق يوم 14 مايو 2022 بالساعة العاشرة صباحا.

يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 شوال 1443، والموافق يوم19 مايو 2022، حتى الساعة العاشرة صباحا أيضا، حيث بعدها يتم إغلاق التسجيل.

والتقديم سيكون فقط عبر منصة أبشر للتوظيف، وهذا بالطريقة التي سنشرحها لكم في الأسطر القليلة القادمة، فتابعوا معنا.

وكما قد تعرفنا معكم على أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة 1443، فتابعوا معنا.

رابط تقديم حرس الحدود

وسنتابع معكم الطريقة الصحيحة بالخطوات للتقديم على الوظائف الجديدة في الموعد الخاص بها، وهذا كما سنتابع معكم في الخطوات التالية:

أبشر للتوظيف

اذهب إلى منصة أبشر للتوظيف عبر الرابط الرسمي job.sa.

ثم اضغط على الوظائف المتاحة بالأعلى.

ستنتقل إلى صفحة الوظائف المتاحة اختر أحد وظائف حرس الحدود التي تريد التقديم عليها (الرتبة).

اقرأ كافة الشروط المطلوبة في الموقع والبيانات ثم اضغط على زر أوافق على جميع الشروط والقواعد.

ثم اضغط على تقديم الطلب.

أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح كما هو موضح بالمقطع أعلاه، والذي يجب عليك متابعة نفس الخطوات بحرص.

بعد حفظ البيانات والتأكد منها ثم اضغط على تقديم الطلب.

بعدها ستحصل على رقم الطلب الخاص بك، والذي يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

ما هي شروط القبول بوظائف حرس الحدود

ويوجد العديد من الشروط العامة المتفق عليها والتي يجب أن تتوافر بأي شخص حتى يتم قبوله، وهي:

يجب ان يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده بالخارج في خدمة المملكة.

حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حكم عليك في قضية مخلة بالشرف والأمانة مسبقا.

ألا يكون لك سابق خبرة أو تعيين في المجال العسكري، أو الفصل من أحد الكليات والمعاهد العسكرية.

يجب ألا يكون المتقدم موظف حاليا في جهة حكومية.

أن تتوفر عليك المؤهلات العلمية المطلوبة، والتي ستجدها بالشروط في موقع أبشر للتوظيف.

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