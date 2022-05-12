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عمر شويل - جدة تقدم وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ، خدمة التظلمات من منصة مسار بوزارة الخدمة المدنية ، حيث أطلقت وزارة الخدمة المدنية منصة مسار ، و ذلك ضمن جهود الوزارة في سبيل تطوير عملية رفع التظلمات ، وتحديث آلية العمل في خدمة المواطنين السعودين وتسهيل إجراءات العمل بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة ، وتسمح خدمة التظلمات لمستخدمي الخدمة من أفراد ، وموظفين و مواطنين بتأدية عملية تقديم طلبات التظلم ، واستكمال كافة الإجراءات من قبل الإداريين التابعين للوزارة والهيئات الحكومية الأخري ، بطريقة أوتوماتيكية بالكامل ، من بداية تقديم الطلب وحتي تقديم الخدمة كاملة للمستفيد ، ومن خلال مقالنا نستعرض خطوات تظلم الموظفين الحكوميين عبر منصة مسار ، وتقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها ، مثل خدمة تحديث البيانات الوظيفية من منصة مسار ، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقعنا ثقفني.

خدمة التظلمات من منصة مسار بوزارة الخدمة المدنية

تقدم وزارة الخدمة المدنية بالمملكة ، عبر بوابة منصة مسار الرقمية ، خدمة التظلمات من خلال الرابط الرسمي ، بمجموعة من المتطلبات التالية لتنفيذ الخدمة :

إجادة مستفيد الخدمة للحاسب الآلي. توفر اتصال بالإنترنت لدي طالب الخدمة. إجادة المستفيد ومن يشتركون بالخدمة للغة العربية علي الأقل. التسجيل في منصة مسار. تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد في منصة مسار الخدمة المدنية.

وتعتبر خدمة تقديم التظلمات على الترقيات من أبرز الخدمات التي تقدمها منصة مسار منذ أن أطلقتها وزارة الخدمة المدنية.

تعريفات المستفيدين علي نظام خدمة التظلمات

تضع الخدمة مجمعة من المصطلحات التعريفية للمتعاملين عليها ، ونعرضها لكم مع التوضيح لكل مسمي كالآتي :

الفرد : هو أي شخص قام بتسجيل حساب جديد ، وسجل الدخول عبر مركز المعلومات أو بوابة وزارة الخدمة المدنية. الموظف : هو كل موظف له سجل وظيفي داخل قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية. الإداري : هو كل شخص ذو صفة إدارية كان معين أو متعاقد وله صلاحيات وظيفية بجهة حكومية ، ويقوم بدور أو أكثر في عمليات المراجعة أو الاعتماد أو الإدارة ، ويختص بالتظلمات أو المراجعة أو كلاهما ، والمتعاقد له حسابين بالمنصة ، الأول حساب فرد والثاني حساب إداري. المتعاقد : وقد أشير له بالبند السابق ، وليس له سجل بقواعد بيانات الوظيفة العامة إلا في سلالم محددة. المستخدم الداخلي : كل مستخدم مسجل بالنظام وقام بعملية تسجيل الدخول. المستخدم الخارجي : هو كل من قام بتصفح المنصة دون تسجيل الدخول.

إجراءات خدمة التظلمات بوزارة الخدمة المدنية

يتم الاستفادة من خدمة التظلمات من خلال اتباع الإجراءات التالية للاستفادة من خدمة تظلم الخدمة المدنية :

تسجيل الطلب علي نظام التظلمات بمنصة مسار.

يجري استلام الطلب من قبل مسؤولي المنصة.

يتم معالجة طلب التظلم ومراجعة بياناته.

بعد ذلك ، تأتي مرحلة التحكم بالطلبات.

وفي النهاية يتم الرد علي طلب التظلم.

خطوات تقديم طلب تظلم من منصة مسار

يمكن لأي موظف حكومي تقديم خطاب تظلم لوزارة الخدمة المدنية ، و يتم تنفيذ طلب التظلم بإتباع الخطوات التالية بالترتيب :

أولاً خطوة إنشاء الطلب : يقوم صاحب الطلب بتسجيل الدخول عبر منصة مسار كما سنتعرف بالفقرة التالية : نختار مبوب التظلمات من القائمة علي اليمين. ستظهر شاشة منبثقة بالاختيارات. ثم نختار منها تقديم تظلم. بعد ذلك سيتم تحويل المستخدم إلي نموذج طلب التظلم

خطوة إنشاء الطلب :

ثانياً تقديم طلب التظلم : يظهر لك كافة بيانات مقدم الطلب وتملأ الغير ظاهر منها مثل : ( الاسم – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – البريد الإلكتروني – رقم الجوال – جهة العمل – تاريخ الطلب ). وبيانات عنوان المتظلم : ( المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – الرمز البريدي – الصندوق البريدي ) وتملأ بعضها إجبارياً مثل المنطقة. ثم تفاصيل طلب التظلم مثل : ( الموضوع الرئيسي – الموضوع الفرعي – اسم الجهة – وصف التظلم – مع إرفاق أي مستندات داعمة للطلب). ثم تؤشر علي أقر وأتعهد بصحة البيانات المدخلة ، وتضغط علي إرسال.

تقديم طلب التظلم : ثالثاً يجب مراعاة النقاط التالية في تقديم الطلب في مسار الخدمة المدنية : تعبئة حقل الموضوع الرئيسي من خلال القائمة المنسدلة. اختيار جهة العمل المشتكي في حقها من القائمة المنسدلة. يتم شرح حالة التظلم في خانة الوصف. النقر علي التعهد والإقرار. الضغط علي إرسال.

يجب مراعاة النقاط التالية في تقديم الطلب في مسار الخدمة المدنية :

ويقوم النظام بعد هذه الخطوات بتحويل الطلب لمختص المراجعة والتحقق في وزارة الخدمة المدنية كما حدد قانون الخدمة المدنية.

كيفية الدخول لخدمة التظلمات

يستطيع المستخدم تسجيل الدخول علي الخدمة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد إلي منصة مسار الإلكترونية ، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة مسار ، باتباع الخطوات التالية :

عن طريق رابط منصة مسار ، نضغط علي تسجيل دخول. سيتم تحويل المستخدم إلي منصة النفاذ الوطني الموحد. وضع رقم الهوية الوطنية بخانة المستخدم. تقوم بوضع الرقم السري المكون بـ 8 خانات. بعد ذلك تقوم بإدخال رمز التحقق المرئي أخيراً تضغط تسجيل الدخول.

كما يستطيع الموظفين التسجيل علي مسار الترقيات في من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموظفين الحكوميين ، و الاستعلام عن بياناتهم من خدمات بياناتي.

انشاء طلب تظلم عبر مسار

يقوم الموظف المتظلم بتسجيل دخول بواسطة خيار متظلم. بعد ذلك يقوم بالضغط علي أيقونة التظلمات كما بالصورة المرفقة من القائمة الجانبية. ستظهر له شاشة منسدلة. يختار منها تقديم تظلم. سيتم التحويل إلي نموذج التظلم والمتابعة في الإجراءات كما بالصورة المرفقة تماماً.