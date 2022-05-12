شروط وخطوات التسجيل والحضور في التدريب التفاعلي بدعم حافز 1443

يعد دعم حافز من أهم أنواع الدعم ،التي تقدمها وزارة التنمية الإجتماعية السعودية ،فهو دعم مادي ،ومعنوي ، يستفيد منه المواطنين الذين أرغموا علي ترك عملهم دون رغبة منهم، فهذا الدعم يهدف لمساعدة الشباب في مرحلة البحث عن عمل مناسب لهم ،من أجل تلبية الإحتياجات الأساسية الخاص بهم، وسد إحتياجاتهم الشخصية ،بالإضافة إلي أن دعم حافز يقدم تدريبات تفاعلية لتأهيل الشباب للعمل ،ولكي يتم الإستفادة من عم حافز يجب التسجيل ،والحضور به، حيث أن برنامج تدريب تفاعلي ،يقوم بمساعدة الطلاب في الحصول علي عمل مناسب للطلاب ، ونظرا لما يمر به العالم من إنتشار فيروس كرونا المستجد ، قد قام البرنامج بتقديم دورات التدريب عن بعد ،وأيضا التسجيل أصبح بطريقة إلكتروني.

كيفية حضور دورات تدريب حافز

أولا:تقوم بإرسال رسالة علي البريد الإلكتروني الخاصة بالمتقدم بالتدريب.

ثم بعد ذلك عند الموعد المحدد أدخل الرسالة ،ثم قم بالضغط علي الرابط الخاص بالتدريب التفاعلي.

ثم قم بالدخول علي نموذج التسجيل في التدريب.

وأخيرا:كتابة كافة البيانات الخاصة بك ،بطريقة صحيحة.

وبذلك قد قمت بإتمام عملية التسجيل في التدريب التفاعلي بشكل صحيح.

كيفية الحضور في التدريب التفاعلي في دعم حافز وطريقة الإستعلام عن إنذرات الغياب

لكي يتم تسجيل الحضور في التدريب التفاعلي في دعم حافز ،يجب إتباع الخطوات الأتية:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لدعم حافز السعودي.

وبعد ذلك تسجيل الدخول.

ثم الضغط علي أيقونة التدريب الإلكتروني.

ثم بعد ذلك الدخول علي إظهار الإنتهاكات.

وأخيرا: يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة ،بشكل صحيح.

وفي حالة تعيب المستفيد عن حضور التدريب ،سوف يتم إرسال إنذارات للمخالفات ،ولكي يتم الإستعلام عنها ،يجب إتباع الخطوات السابق ذكرها.

طريقة التوصل مع دعم حافر السعودي

لكي يمكنك التواصل مع دعم حافر البحث عن عمل ،يتم من خلال إتباع الطرق الأئية: