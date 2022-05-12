نداء عاجل من إيطاليا لأمريكا وروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال دراجى فى تصريحات صحفية بحسب وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية، "هناك جهد يجب أن يُبذل للجلوس إلى طاولة المفاوضات وهو جهد يجب أن يبذله جميع الحلفاء".
وأضاف رئيس الوزراء الإيطالى "نحتاج إلى طاولة نضم إليها الجميع، وأوكرانيا هى بالتأكيد الفاعل الرئيسى على هذه الطاولة"، داعيا لاستئناف الحوار بمشاركة الأمريكيين والعمل على تكثيف الاتصالات على جميع المستويات.
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