الصين تنتقد «الصحة العالمية» بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن خبراء الصحة الصينيون اعتبروا أن ملاحظات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الذى اعتبر أن استراتيجية الصين الخالية من فيروس كورونا غير مستدامة، بمثابة تعليق "غير مسؤول" على جهود الشعب الصينى فى مكافحة الجائحة، وفشلت فى أن تعكس جهوده أو جهود منظمة الصحة العالمية.

وحث الخبراء الصينيون المسؤول الصحى الأممى على تقديم مزيد من التفاصيل حول تصريحاته لتجنب التأثير السلبى غير الضرورى على التأثير والنهج والمساهمة العالمية لجهود الصين فى مكافحة الفيروسات.

وكان جيبريسوس قد دعا الصين فى وقت سابق، إلى إعادة التفكير فى استراتيجيتها "صفر كوفيد"، قائلا إن النهج لم يعد منطقيا لأن متغير أوميكرون ينتشر بين السكان، فيما أكدت الصين أنها ستستمر فى استراتيجيتها "صفر كوفيد" باعتبارها "الورقة الرابحة الرئيسية" لمكافحة فيروس كورونا.