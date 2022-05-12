العالم اليوم - عملية "قصب السكر".. دبي تضبط عضوا بارزا بعصابة دولية

انتم الان تتابعون خبر عملية "قصب السكر".. دبي تضبط عضوا بارزا بعصابة دولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 03:21 مساءً - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على أحد الأعضاء البارزين في إحدى أكبر عصابات الجريمة المنظمة العابرة لحدود، والضالعة في جرائم الاتجار بالمخدرات.

وقالت السلطات إن المتهم مختص بتنفيذ عمليات تهريب بين أميركا الجنوبية وأوروبا داخل شحنات السكر، إلى جانب إقامة مختبرات في أوروبا مختصة بفصل السكر عن الكوكايين بعد تهريبه إليها.

وجاء إلقاء القبض على العضو البارز في عملية "قصب السكر" الدولية المشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ونظيراتها في كل من فرنسا وإسبانيا وكولومبيا.

ونتج عن تلك العملية المشتركة إلقاء القبض على 18 فردا من أفراد العصابة الإجرامية في كافة الدول المشاركة، وضبط 22 طنا من السكر الممزوج بالكوكايين في شحنة قادمة من كولومبيا إلى ميناء لوهافر في فرنسا.