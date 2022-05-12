الناتو يتحدى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - أن قرار انضمام فنلندا للحلف يعد قرارا سياديا يحترمه الناتو تماما، مشيرا إلى أنه فى حال ما قررت التقدم بطلب، فسيتم الترحيب بها بحرارة فى الناتو وستكون عملية الانضمام سلسة وسريعة، بالنظر إلى أنها ديمقراطية ناضجة، وعضو فى الاتحاد الأوروبي، ومساهم مهم فى الأمن الأوروبى الأطلسي.
ونوه ستولتنبرج إلى أن انضمام فنلندا للحلف سيعزز أمن الجانبين، كما سيظهر أن باب الناتو مفتوح.
يأتى ذلك بعدما أصدر الرئيس الفنلندى، ساولى نينيستو، ورئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، بيانا مشتركا أعلنا فيه دعمهما لفكرة الانضمام إلى الناتو.
يُذكر أن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أكد اليوم أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسى يمثل تهديدا لأمن بلاده، وتوعد باتخاذ إجراءات عسكرية حال الانضمام.
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