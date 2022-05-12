عاجل- روسيا تهدد بإجراءات عسكرية حال انضمام فنلندا للناتو

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية فى بيان، إن "إعلان رئيس فنلندا ساولى نينيستو ورئيسة حكومتها سانا مارين صباح اليوم عن تأييدهما لفكرة انضمام البلاد إلى الناتو يمثل تغييرا جذريا لنهج هذه الدولة السياسى الخارجى".

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا كانت قد طمأنت فنلندا بشأن غياب أى نوايا سيئة لديها إزاء هذه الدولة، وحملت دول الناتو المسؤولية عن الضغط على هلسنكى لإقناعها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتابع البيان بأن هدف الناتو يكمن فى "مواصلة التمدد صوب حدود روسيا وإنشاء جناح آخر لتهديد بلدنا عسكريا"، مضيفا أن "التاريخ سيحكم على الأسباب التى تبرر بها فنلندا تحويل أراضيها إلى جبهة للمواجهة العسكرية مع روسيا مع فقدان استقلاليتها فى صنع القرارات".

وكان الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين، قد أكدا أن فنلندا يجب أن تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" دون تأخير، فى إشارة إلى تحول كبير فى السياسة الفنلندية نتج عن التدخل الروسى فى أوكرانيا.

وقال نينيستو ومارين فى بيان مشترك، بحسب ما أفادت صحيفة "هلسنكى تايمز" الفنلندية، اليوم الخميس - "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا، وكعضو فى الناتو، ستعمل هلسنكى على تعزيز التحالف الدفاعى بأكمله، يجب علينا التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير".

وأضاف البيان المشترك: "نأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التى لا تزال ضرورية لاعتماد هذا القرار بسرعة فى غضون الأيام القليلة المقبلة".