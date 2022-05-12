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عمر شويل - جدة هل العفو الملكي يشمل قضايا المخدرات ، بعد إعلان صدور العفو الملكي السعودي الجديد والذي اتسم بالعديد من البنود، يهتم فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية، برغبتهم نحو الاستفسار عن الشروط والقضايا المشمولة بالعفو السامي الصادر، من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، سنقود عبر موقع ثقفني بالإفصاح عن تفاصيل قواعد العفو عن سجناء القانون العام.

وتنص القواعد على أنه لا يجوز للسجناء المفرج عنهم الانخراط في أي نوع من الجرائم أو الأفعال مرة اخري، ويعد الاستفسار عن هل العَفو المَلكي يشمَل قضَايا المُخدرات أم لا، نوضحها عبر السطور التالية. كما نوضح القضايا المشمولة بالعفو الملكي الجديد لعام 1443.

هل العفو الملكي يشمل قضايا المخدرات 1443

وضحت بنود وقواعد العفو الملكي 1443 الجديد والذي تمت الموافقة علي بنوده بتاريخ 1 شوال 1443، علي بنود وقواعد خاصة حيث إذ يأتي العفو الملكي لسجناء قضايا المخدرات؛ إن العفو الملكي يشمل حالات تعاطي المخدرات بناء على شروط محددة يحددها تاريخ السجين، مما يسمح بإدراجه في العفو بشرط ألا يكون له سابقة في الجريمة؛ بحيث أن يكن:

قضايا الاستعمال أو الحيازة المجردة أو الحيازة لقصد الاستعمال للمرة الرابعة فما دون مشمولة بالعفو.

المروج للمرة الأولي مشمول في العفو الملكي.

قضايا التهريب مشموله بشرطين أن تكون للمرة الأولي وقد أمضى نصف المحكومية.

كذلك قضايا المسكر مشموله بالعفو الملكي.

كما سبق وذكرت في بنود العفو الملكي أن العفو يشمل القضايا البسيطة.

شروط العفو الملكي عن سجناء الحق العام

الشروط الواجب توافرها في نزيل القانون العام الممنوح للعفو الملكي هي كما يلي:

أن يكون النزيل قد قضى عقوبته بحسن السيرة والسلوك. أن يكون السجين قد أفرج عنه أو صدر عفو عنه يتعهد النزيل بعدم ارتكاب جرائم جديدة. يجب على النزيل الالتزام بقواعد وأنظمة السجن وعدم مخالفة أي منها. أن يكون حسن السلوك داخل السجن وخارجه. قضى نصف مدة عقوبته (في بعض الحالات). أن يقتنع السجين بحسن سيرته وسلوكه بعد الإفراج عنه وبعدم ارتكاب جرائم أخرى. التزام النزيل باشتراطات الرقابة المشروطة للجهات الحكومية للمدة التي تحددها.

القضايا الغير مشمولة بالعفو الملكي 1443

لم يطبق قرار العفو الملكي السعودي على بعض الموقوفين، وهذه الحالات هي كالتالي:

من هاجر بدعوة ومصيبة بما يغضب الله تعالى لا يشمله قرار العفو عن الأسرى.

أسرى حاولوا الفرار من قضاء مدة الحكم أكثر من مرة.

سجناء بقضايا تتعلق بالتزوير وحيازة متفجرات.

السجناء الذين يعانون من قضايا غير أخلاقية مثل الاغتصاب والتحرش والخداع للقصر أو غير الأكفاء.

أسرى ارتكبوا أكثر من ثلاث جرائم وهذا مثبت في تاريخهم.

القضايا المتعلقة بجرائم ضد الأمن العام للبلاد.

الحالات المصنفة ضمن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والسحر وتعذيب الأطفال.

تم سجن موظفي الحرس الملكي لخرقهم القواعد.

والعفو لا يشمل من لم يحاكموا؛ لأنه مبني على سلوك السجين عندما كان في السجن؛ وذلك لأن سلوكه داخل السجن ينبئ بضرورة العفو عنه أو عدمه.

وبذلك وصلنا لختام حديثنا عن هل العفو الملكي يشمل قضايا المخدرات 1443، كما وضحنا عبر السطور السابقة شروط العفو الملكي السعودي الجديد.