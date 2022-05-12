نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 وشروط تسجيل الحجاج من داخل المملكة في المقال التالي
المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، هو أحدث ما أعلنته وزارة الحج والعمرة، منذ أيام مضت، عقب إعلانها عن رابط التسجيل في الحج 1443، لكل من يرغب في زيارة بيت الله الحرام عام 1443/2022 الجاري، وقد أهابت وزارة الحج والعمرة بأي شخص، ألا ينساق خلف المواقع الإلكترونية، التي تنشر خطوات التسجيل في الحج 1443، بطريقة غير رسمية، أو عبر رابط طلب التسجيل في الحج غير رسمي، وذلك بالنسبة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم حج 1443، وفيما يتعلق بأبناء المملكة العربية السعودية، والمقيمين داخل أراضي المملكة، ويرغبون في أداء مناسك الحج، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، بهدف حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين، من خلال البوابة الإلكترونية للحج والعمرة، أو وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية، والانتقال من منصة وزارة الحج والعمرة، إلى البوابة الإلكترونية الموحدة لحجاج الداخل.
طريقة الحجز عبر رابط مسار الحج
إذا كنت سعودي الجنسية وتقيم داخل المملكة، أو كنت وافدًا مقيمًا في أراضي المملكة كذلك، يمكنك التسجيل في الحج 1443، من خلال رابط المسار لحجاج الداخل 1443، بالخطوات التالية:
- اذهب إلى رابط موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443.
- ثم قم بعمل تسجيل دخول.
- وانتقل منها إلى الخدمات الإلكترونية للحج.
- وبعدها اختر برنامج الحج الملائم لك.
- وبعد ذلك ابدأ في تسجيل كافة بياناتك الشخصية بدقة.
- ثم اضغط على كلمة التسجيل.
- وبعدها انتقل إلى منصة السداد الإلكتروني، لدفع المبلغ المالي المطلوب. عقب الموافقة على طلبك.
شروط تسجيل الحجاج من داخل المملكة 1443
عقب أن أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن شروط موسم حج 1443، وذلك للحجاج الوافدين إلى السعودية، قامن بإعلان كافة الشروط المتعلقة بحجاج الداخل، وهي كالتالي:
- يشترط أن يكون المتقدم بالطلب مقيمًا في السعودية.
- ولابد أن يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أية أمراض مزمنة.
- ويجب أن يكون قد تلقى جرعات اللقاح والتحصين ضد الفيروسات كاملة.
- كما يشترط أن يكون عمر المتقدم بين 18 عامًا و65 عامًا.
- ويجب أن يتلزم كافة الحجاج بالإجراءات الاحترازية والضوابط المعلنة تيسيرًا لأداء مناسك الحج.
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