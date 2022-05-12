هل يقترب الهلال السعودي من إقتناص صدارة دوري محمد بن سلمان

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عمر شويل - جدة مع قرب إنتهاء مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية هل يستطيع نادي الهلال السعودي تصدر البطولة؟، فهذا هو حديث الساعة حاليًا في عالم رياضة كرة القدم السعودية، واليوم سنتناول معكم وضع فريق الهلال في الترتيب ومدى إحتمالية تصدره في الدوري.

وضع الفريقين الحالي في ترتيب دوري محمد بن سلمان

يحتل حالياً نادي إتحاد جدة السعودي صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط عن نادي الهلال السعودي، والذي يحتل المركز الثاني في البطولة برصيد 55 نقطة مع التساوي في عدد المباريات التي لعبها كلا الفريقين، ويتبقى لكل فريق 4 مباريات من ضمنها لقاء الديربي السعودي، والذي سيقام بين الفريقين يوم الأحد القادم الموافق 15 مايو 2022 في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية.

حظوظ الفريقين في الفوز ببطولة دوري محمد بن سلمان

لن تتم الإجابة عن هذا التساؤل إلا بعد صافرة نهاية مباراة الديربي السعودي يوم الأحد القادم، حيث سيعزز الفريق الفائز من حظوظه في الفوز باللقب، وبهذا سيتبقى لكلا الفريقين ثلاث مباريات، ففي حالة فوز الهلال سيكون من السهل تعويض الفارق الذي سيصبح ثلاث نقاط فقط في ثلاث مباريات، أما في حالة فوز الإتحاد سيكون اللقب قد حُسم تقريبًا، إلا إن حدثت معجزه وخسر الإتحاد جميع مبارياته المتبقية، ولكن ستكون هناك حسابات معقدة تفرضها شروط المسابقة عند التساوي في النقاط.

نظام تحديد ترتيب الفرق في حالة تساوي النقاط

تنص شروط مسابقة الدوري في السعودية على أنه في حالة تساوي النقاط يتم الإحتكام للمواجهات المباشرة بين الفريقين، ثم فرق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم فرق الأهداف الإجمالي، ثم إجمالي الأهداف، ثم اللعب النظيف، بناءً على ذلك فإنه في حالة فوز الإتحاد في مباراته أمام الهلال بفارق أكثر من هدف ستكون البطولة قد حسمت للإتحاد، حتي في حالة خسارته للمباريات الثلاثة المتبقية، وفوز الهلال بجميع مبارياته المتبقية، أما في حالة فوز الإتحاد بفارق هدف سيتحتم على الهلال الفوز في مبارياته المتبقية بفارق أهداف كبير لتعويض الفارق بينه وبين الإتحاد في فارق الأهداف الإجمالي، لتكون له فرصة إعجازية تكاد تكون مستحيلة إذا خسر الإتحاد كل مبارياته الثلاث المتبقية للفوز بلقب الدوري.