نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والهلال كلاسيكو السعودية في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2022، سيكون ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية مسرحاً لإقامة واحدة من أهم مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022 خلال هذه الفترة، وهي مباراة الاتحاد والهلال في قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري للمحترفين.

وتعد مباريات الاتحاد والهلال واحدة من كلاسيكيات كرة القدم في المملكة العربية السعودية لما للفريقين من شعبية طاغية وجماهيرية عالية داخل السعودية، كما أنهما دائماً مايتنافسون على تحقيق الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي.

ترتيب الاتحاد والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يطمح في تحقيق الفوز على الهلال من أجل الاقتراب نحو تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، الاتحاد نجح في الفوز في تسع عشرة مباراة، وتعادل في أربع، وخسر في ثلاث، ليكون الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة.

على الجانب الآخر فإن فريق الهلال يدخل هذه المباراة رافعاً شعار لابديل عن الفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبين الاتحاد في عدد النقاط، ويدخل فريق الهلال هذه المباراة وهو محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث فاز الهلال في دوري هذا الموسم في ست عشرة مباراة، وتعادل في سبع، وتلقى الخسارة في ثلاث جولات، ليكون الفريق في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الاتحاد صاحب صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال في الأسبوع السابع والعشرين من ادوري السعودي للمحترفين مساء يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة من ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الاتحاد والهلال في الجولة السابعة والعشرين من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان أمسية الأحد من خلال شاشة قناة SSC 1HD على أن يكون فهد العتيبي معلقاً على أحداث المباراة.