نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والفيصلي اليوم الخميس 2022/05/12 في الدوري الليوث عيونهم على أسيا 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والفيصلي اليوم، في اليوم الأول من مباريات الجولة 27 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، من أهم المواعيد الكروية التي يبحث عنها عشاق الكرة السعودية، بعد أن دخل الدوري في مراحل الحسم الأخيرة على اللقب، من خلال مباراة الهلال والاتحاد القادمة، أو من خلال صراع البقاء الذي يتنافس للجناة منه أكثر من نصف فرق الدوري، حيث أن صاحب المركز السادس الفيحاء رصيده 33 نقطة، وصاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير رصيده 26 نقطة، أي 7 نقاط فارق قبل 3 جولات من خط النهاية، وهذا يبرهن على قوة المنافسة في أقوى المسابقات المحلية في الوطن العربي.

موعد مباراة الشباب والفيصلي اليوم

17.50 : بالتوقيت العالمي.

18.50 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.50 : مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.

20.50 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.

21.50 : مساءً بتوقيت كلاً# من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

مباراة الشباب ضد الفيصلي في الدوري