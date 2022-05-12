أنشطة بيولوجية.. أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا فى أوكرانيا

وأكد قائد قوات الدفاع البيولوجى والكيميائى والاشعاعى ايجور كيريلوف - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - مشاركة قيادة الحزب الديمقراطى وشركات أدوية أمريكية كبيرة فى هذه الأنشطة من بينها "فايزر" و"موديرنا" .
وكان إيجور كيريلوف أعلن يوم 14 أبريل الماضى، أن الولايات المتحدة أنفقت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 350 مليون دولار على مشروعات المركز العلمى والتكنولوجى الأوكراني، الذى وزع منحًا لإجراء بحوث تهم البنتاجون، بما فى ذلك فى مجال الأسلحة البيولوجية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق إلى خطة لتنسيق أنشطة المعامل البيولوجية ومعاهد البحوث فى أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة.
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