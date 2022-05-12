الاحتلال يقمع وقفة منددة بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

جدة - نرمين السيد - واعتقلت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلى ثلاثة فلسطينيين من المشاركين بالوقفة فى "بيت حنينا" شمال مدينة القدس المحتلة، بعد أن اعتدت عليهم.

ورفع المحتجون العلم الفلسطينى وصور الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مطلقين هتافات للتنديد باغتيالها أثناء تغطيتها الأحداث فجر أمس الأربعاء فى مخيم جنين.

واستنفرت قوات الاحتلال عناصرها واعتدت على المتواجدين وقمعتهم بالضرب والهراوات وقنابل الغاز؛ ما أدى لتسجيل عدة إصابات.