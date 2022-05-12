العالم اليوم - ارتفاع أرباح "سابك" الفصلية 33% لـ 1.72 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 مايو 2022 10:18 صباحاً - ارتفعت صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، في الربع الأول بنسبة 33% بالمقارنة مع العام السابق.

وبحسب بيان للشركة على موقع "تداول" السعودية، فقد ارتفع صافي الربح فصلي بنسبة 33% إلى حوالي 1.72 مليار دولار، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 950 مليون دولار قبل عام.

كما ارتفعت إجمالي الإيرادات الفصلية بـ 40% إلى حوالي 14 مليار دولار.

وتفوقت نتائج سابك على متوسط توقعات المحللين عند نحو 1.4 مليار دولار أرباحا صافية و13.34 مليار دولار إيرادات ربعية، بحسب "رويترز رفينيتيف".

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح الفصلية إلى "الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع في الكميات المباعة على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وتسجيل مخصصات انخفاض في بعض الأصول المالية بمبلغ 101 مليون دولار، وبلغت حصة سابك منها 101 مليون دولار".

من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لسابك السعودية أن يشهد النصف الثاني من 2022 ضغوطا بسبب بطء النمو والتضخم، مشيرا إلى عدم وجود خطط لطرق أسواق الدين.

يذكر أن شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" السعودية كانت قد اشترت حصة 70% في سابك عبر صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، في يونيو 2020.