شروط الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد وطرق التواصل مع الأمير

يقدم الأمير السعودي الأمير عبد العزيز بن فهد المساعدات المالية والعلاجية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فقد عرف عنه بقيامه بالكثير من الأعمال الخيرية التي قد دفعت بالكثيرين لطلب مساعدات مالية وعلاجية وغيرها من المساعدات الأخرى المختلفة، ولذلك سنوضح لكم شروط الحصول على تلك المساعدات وطرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال أرقام المؤسسة الخيرية والعنوان، بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لصياغة طلب مساعدة والموافقة عليه.

شروط الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك بعض الشروط التي أوضحتها المؤسسة الخيرية الخاصة بالأمير عبدالعزيز بن فهد للحصول على المساعدات والخدمات التي تقدمها وتتمثل تلك الشروط في:

المساعدات مقدمة لأصحاب الجنسية السعودية. المؤسسة تقدم مساعدتها لمحدودي الدخل ومن يعاني من أزمة مالية. يشترط تقديم الأوراق والمستندات الصحيحة التي تثبت حاجة المواطن للحصول على المساعدة.

طريقة التقدم للحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

أولاً الدخول على البوابة الرسمية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

الضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

اختيار المساعدة المالية والضغط عليها.

الضغط على تقديم طلب المساعدة.

وسوف تنتقل لصفحة جديدة تقوم فيها بملأ البيانات المطلوبة لتقديم طلب مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

شرح الوضع الاقتصادي الذي يتعرض له صاحب الطلب، وتوضيح المساعدة المرغوب فيها.

التأكيد على صحة البيانات التي قومت بإدخالها.

الضغط على تقديم الطلب.

وبذلك تكون قد انتهيت من إرسال طلب المساعدة، وسيتم مراجعة البيانات الموضحة في الطلب، والرد على المواطن من خلال رسالة قصيرة على رقم الجوال المسجل في الطلب.

التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

الآن سنوضح لكم الطرق المختلفة لتواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية لطلب المساعدات المختلفة التي يحتاج إليها المواطنين: