عاجل- اقتراح أوكرانى جديد بعد معركة ماريوبول (مبادلة جنود)

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، "عرضنا على الروس كخطوة أولى التبادل التالي: ننقل أولادنا المصابين بجروح خطيرة فى ممر إنسانى من آزوفستال"، مضيفة "سيطلق الجيش الأوكرانى سراح أسرى الحرب الروس وفقا للقواعد القياسية لتبادلهم"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا ودونيتسك من السيطرة على عموم المدينة، كما يعد مصنع آزوفستال هو آخر معقل للقوات الأوكرانية فى تلك المدينة الساحلية المدمرة بشدة حاليا.

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