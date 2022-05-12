حدثها بسهولة لعبة أي فيتبول بيس efootball PES 2022 علي مختلف الأجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون

لعبة بيس هي من أهم الالعاب الخاصة بالكرة يحبها الكثير وخاصة الاولاد الشباب الذين يعشقون كرة القدم وتكون هذه اللعبة محط أنظار الكبار والصغار وقامت الشركة العاملة على اللعبة بتحديثها دائما مما جعلها تنقلك إلى عالم كروي حقيقي من صوت الجماهير ومن اللاعبين والثياب الخاص بهم والملعب وجميع الأشياء التي تخص كرة القدم قام كثير من الشباب مؤخرا بالبحث عن طريقة تحديث اللعبة لحصول على مميزاتها الجديدة والحصول على السرعة وعدم توقفها حيث نجد أن الإصدار القديم تتوقف فيه اللعبة في المستويات المتقدمة لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحديث اللعبة على جميع الأجهزة.

خطوات تحديث لعبة بيس على نظام تشغيل أندريود في الهواتف

بحث الكثير من الشباب أصحاب أنظمة أندريود عن طريقة تحديث اللعبة على الهاتف الخاص بهم لذلك سوف نوضح خطوات التحديث من خلال النقاط التالية..

يجب أن نتمتع اولا بنت قوي وشبكة واي فاي قوية وندخل على المتجر.

نقوم بكتابة اسم اللعبة داخل سجل البحث.

تظهر لنا كثير من اللعب التابعة لأسم بيس نختار اللعبة بدقة.

بعد ذلك نضغط على كلمة تحديث وننتظر قليلا حتى يتم تحديثها.

ندخل إلى اللعبة ونستمتع بجميع مميزاتها.

خطوات تحديث اللعبة على هواتف الأيفون

قام أصحاب هواتف الايفون بالبحث عن طريقة تحديث لعبة بيس وذلك لأنها تختلف تماما عن أنظمة الأندريود وسوف نوضح طريقة التحديث من خلال النقاط التالية..

ندخل على أب ستور مع رعاية قوة النت حتى يتم تحديثها بسهولة.

نكتب في البحث اسم اللعبة ونقوم بعد ذلك بالضغط عليها.

يظهر لنا مربعين نضغط على أحدهم الذي يكتب فيه كلمة تحديث.

ننتظر قليلا حتى يتم تحديثها.

تحديث لعبة أي فوتبول بيس على اجهزة الكمبيوتر

هناك الكثير من يحب اللعبة على جهاز الكمبيوتر وذلك بسبب حجم. الشاشة الكبير لكي يستمتع بها بشكل أكثر وقد بحث هؤلاء عن كيفية تحديثها وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..