زيلينسكى: سنحرر أوكرانيا وشعبها بمساعدة العالم الحر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم"، أشاد زيلينسكى فى كلمة له، تصويت مجلس النواب الأمريكى لصالح إرسال حزمة مساعدات جديدة لـ أوكرانيا بما يقرب من 40 مليار دولار.

وعبر الرئيس الأوكرانى عن امتنانه لـ الولايات المتحدة على دعمها مشيرًا إلى أنه ليس أمام قرار إرسال المساعدات إلا تصويت آخر سيتم إجراؤه قريبًا فى مجلس الشيوخ الأمريكى، ثم توقيعه من قبل الرئيس جو بايدن.

وأوضح زيلينسكى أنه استنادًأ إلى قانون "الإقراض والتأجير" - الذى استخدم لمساعدة بريطانيا على أن تعود مرة أخرى بين القوى العالمية بعد الحرب العالمية الثانية - ستحصل بلاده على أسلحة وذخائر ومعدات حديثة.